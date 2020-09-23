Ağaçtan dere yatağına düşen kadın için seferber oldular
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Ağaçtan dere yatağına düşen kadın için seferber oldular

23.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:55
Ağaçtan dere yatağına düşen kadın için seferber oldular

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kestane ağacından düşerek, dere yatağına yuvarlanan Emine Kocagöz (63), AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kestane ağacından düşerek, dere yatağına yuvarlanan Emine Kocagöz (63), AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kargalar köyünde meydana geldi. Kestane toplamak için ormanlık alana giden Emine Kocagöz, dengesini kaybederek, çıktığı ağaçtan düştü. Kocagöz, dere yatağına yuvarlanarak, yaralandı. Emine Kocagöz'ün yakınları, 112 Acil Servisi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Emine Kocagöz'ü bulunduğu yerden kurtardı. Kocagöz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocagöz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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