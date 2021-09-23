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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, Vanyolu Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kedi için çalışma başlattı. Kepçeyle yol açılmasının ardından itfaiye aracı ağaca yanaşarak, merdiven yardımıyla mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Açıklamalarda bulunan Rohat Hamza Dinç, kedisinin ağaçta mahsur kaldığını belirterek, "İtfaiye ekipleri gelip kedimizi kurtardılar, çok teşekkür ederiz" dedi.

Erciş Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürü Adem Seven de, gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, "İtfaiye ekiplerimizle beraber kediyi kurtardık. Kedinin genel kontrolleri yapılacak, sonra sahibine teslim edilecek" ifadelerini kullandı. - VAN

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