AFYONKARAHİSAR Gezgin arıcıların tercihi Akdağ

Gezgin arıcıların tercihi Akdağ

Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında yer alan Akdağ, gezgin arıcıların yeri oldu. Nisan ve ağustos döneminde kovanlarıyla Akdağ'da konaklayan arıcılar, bölgenin çok verimli olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında bulunan 2446 rakımlı Akdağ, bitki çeşitliliğiyle nisan ve ağustos aylarında gezgin arıcıların uğrak yeri haline geldi. Arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra çiçek balı, polen üretimi, arı zehri ve propolis elde edilmesi için tercih edilen bölgeye nisan ayı başında yerleşen gezgin arıcılar, ağustos ayı sonuna kadar bölgede kalıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinden gelen Erol Sanlı (25), küçüklüğünden beri arıcılıkla uğraştığını belirterek, Nisan ayının 1'inden itibaren gurbete çıkıyoruz. Önce Denizli'nin Çivril ilçesine gidiyoruz. Daha sonra Sandıklı İlçesi'ne bağlı Sorkun Köyü'nden Akdağ'a geliyoruz. Akdağ'ı tercih etmemizdeki sebep burasının biraz soğuk olması sayesinde polen ve propoliste verimli geçmesi. Arı üşüdüğü için polen ve propolis alması kolay oluyor. Ayrıca bitki çeşitliliği bakımından da verimli bölge dedi.

Arıcı Hayri Koru da Akdağ'a arıcı arkadaşlar polen toplamak için, arı zehri almak için geliyor. Burada fazla hayvan olmadığı için arıcılar burayı tercih ediyor. Polenini topluyor. Zehrini alıyor. Gayet güzel ve verimli bir bölge diye konuştu.

Kaynak: DHA