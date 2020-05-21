Afyonkarahisar'da yıldırım düşen inşaatın çatısı alev alev yandı
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Afyonkarahisar'da yıldırım düşen inşaatın çatısı alev alev yandı

Afyonkarahisar'da yıldırım düşen inşaatın çatısı alev alev yandıAfyonkarahisar'da yapımı devam eden kooperatif inşaat alanındaki bir bloğun çatısı yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

21.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:18

Afyonkarahisar'da yıldırım düşen inşaatın çatısı alev alev yandı

Afyonkarahisar'da yapımı devam eden kooperatif inşaat alanındaki bir bloğun çatısı yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

Afyonkarahisar'da dün saat 22.00 sularında Demiryol-İş Sendikası, Harb-İş Sendikası ve Yol-İş Sendikası tarafından ortaklaşa yaptırılan Dem-Har-Yol Kooperatifi'ne ait inşaat alanı 2. bloklarda yer alan binaya yıldırım isabet etti. Güvenevler Mahallesi'ndeki binanın çatısında izolasyon malzemeleri alev aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 metrelik yangın merdiveniyle çatıdaki yangına müdahale etti. Yanıcı madde özelliğine sahip olan izolasyon malzemelerinin tutuşması alması sonucunda yükselen alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını yürütürken 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

'CANA ZARAR GELMEMESİ TEK TESELLİMİZ'

Dem-Har-Yol Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı devam eden binaların çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığını söyledi. Binanın çatısının kullanılamaz hale gelmesi sonucu üzüntülü olduklarını aktaran Uslu, "Allah'a çok şükür, yangında herhangi bir cana zarar gelmemesi tek tesellimiz. Böyle mübarek bir günde, zor bir hadise yaşamış olduk. Bütün herkese geçmiş olsun. Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti ve kontrol altına alındı. Şimdi de soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Uslu, yapı kooperatiflerinde yapımı devam eden evleri bu yıl sonunda teslim edeceklerini, şantiyedeki çalışmaların yarın kaldığı yerden devam edeceğini aktardı.

Afyonkarahisar'da yıldırım düşen inşaatın çatısı alev alev yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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