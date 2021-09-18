Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Ş.B, A.B, S.B, D.B, S.B. ve S.B'nin zaman zaman ilçeye uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, esrar, metamfetamin ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B, A.B, S.B. ve S.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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