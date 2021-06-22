Afyonkarahisar'da sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar'da sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde dün etkili olan sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde dün etkili olan sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Bölgede dün yağış sonrası, dereler taştı ve birçok ev ile ahır sular altında kaldı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin, ilçede su basan ev ve ahırlardaki temizlik çalışmaları sürüyor. Sağanak nedeniyle su basan 20'ye yakın ev ile ahırın tahliye edildiği öğrenildi.

Öte yandan Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur ile Kaymakam Ömer Tekeş temizlik ve tahliye çalışmalarını yerinde takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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