Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı - Haberler
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Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı

Afyonkarahisar'da trafik polisi aracı ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki polis memuru yaralanırken, 5 öğrenci de kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Afyonkarahisar'da trafik polisi aracı ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki polis memuru yaralanırken, 5 öğrenci de kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, saat 15.40 sularında Uydukent Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Çetinkaya İlkokulu'na ait öğrenci servisi ile trafik polis otomobili Yeşilyurt Mahallesi'nde ışıksız kavşakta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı polis memuru ile öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı. Olayda iki polis memuru yaralanırken, 5 öğrenci de kontrol amaçlı hastaneye götürtüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı

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