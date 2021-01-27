AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:01

Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği Otomobilde meydana gelen hasar Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği

Otomobilde meydana gelen hasar

Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alperen Över (27) idaresindeki 07 R 1501 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bahriye Över (50) ve Muhammet İbrahim Över (12) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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