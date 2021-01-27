AFYONKARAHİSAR - Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği Otomobilde meydana gelen hasar Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği
Otomobilde meydana gelen hasar
Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alperen Över (27) idaresindeki 07 R 1501 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Bahriye Över (50) ve Muhammet İbrahim Över (12) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy