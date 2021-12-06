Afrika Kalkınma Bankası Başkanından Omicron nedeniyle Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamasına tepki

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirilmesinin "apartheid" olduğunu ve buna son verilmesi çağrısı yaptı.

Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un en son türü olan Omicron varyantı üzerinden bazı Afrika ülkelerine getirilen seyahat yasaklarını kınadı.

Omicron varyantına Afrika dışında birçok gelişmiş ülkede de rastlandığını belirten Adesina, Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamaların bilimsel olmadığını ancak "haksız ve ayrımcı" olduğunu vurguladı.

Adesina, Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarının "apartheid" olduğunun altını çizerek, "Varyantı tespit edilen gelişmiş ülkelere neden seyahat yasağı getirilmiyor? Afrika ülkelerini neden ayıralım? Apartheid'a son verin ve Afrika'ya saygı duyun." ifadelerini kullandı.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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