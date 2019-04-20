Afrika'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanların Korunmasına Yapay Zeka Dokunuşu

Yapay zeka destekli gelişmiş izleme teknolojileri Afrika'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları korumakta etkili bir yöntem haline geldi.

Güney Afrika'daki Karkloof Vahşi Yaşam ve Doğa Parkı'nda bulunan beyaz gergedanlar da bu türlerden biri. Euronews.com'da Görüntüle