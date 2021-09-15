Afganistan Merkez Bankası, ekonomik işlemlerde Afgan para biriminin kullanılmasını istedi - Haberler
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Afganistan Merkez Bankası, ekonomik işlemlerde Afgan para biriminin kullanılmasını istedi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan Merkez Bankası, ekonomik işlemlerde Afgan para biriminin kullanılmasını istedi

Afganistan Merkez Bankası, ekonomik krizdeki ülkede, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılmasını istedi.

Afganistan Merkez Bankası, ekonomik krizdeki ülkede, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılmasını istedi.

Afganistan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Afgan yasalarına göre ülkede geçerli para biriminin Afgani olduğu bildirildi.

Açıklamada, kamu ve özel kurumlarda tüm ekonomik işlemlerinin Afgan para biriminde yapılması ve ülke ekonomisinin kalkınması için tüm sözleşmelerde de geçerli olan para biriminin Afgani olarak belirtilmesi gerektiği kaydedildi.

Bankanın bu kararı, Afgan para biriminin dolar karşısında son zamanlarda değer kaybetmesinin ardından geldi.

Ülkede nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor.

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi.

Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

Öte yandan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, son haftalarda Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta yayınladığı bir raporda, Afganistan nüfusunun yüzde 97'sinden fazlasının 2022 ortasına kadar yoksulluk sınırının altına düşebileceği konusunda uyarmıştı.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Ülkeden kaçan eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ecmel Ahmedi de bankanın döviz rezervlerinin tamamının yurt dışında olduğunu ve ülkedeki dolar rezervinin sıfıra yakın olduğunu açıklamıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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