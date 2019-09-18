Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı

18.09.2019 18:30

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı.



Yetkililer, bir intihar eylemcisinin binanın giriş kapısında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini ardından da silahlı dört saldırganın binadan içeri girdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle