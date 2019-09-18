Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı

Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı

18.09.2019 18:30
Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı.


Yetkililer, bir intihar eylemcisinin binanın giriş kapısında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini ardından da silahlı dört saldırganın binadan içeri girdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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