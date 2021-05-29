Afganistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim kurumları tatil edildi

Afganistan'ın 16 vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlete ait ve özel tüm eğitim kurumları 2 haftalığına tatil edildi.

Afganistan'ın 16 vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlete ait ve özel tüm eğitim kurumları 2 haftalığına tatil edildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 3. dalganın son günlerde hızını artırdığı belirtildi.

Bu hastalıkla mücadele kapsamında ülkenin 16 vilayetinde özel ve devlete ait tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirilen açıklamada, halkın salgın önlemlerine uyması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Üniversiteye Giriş Sınavı (Konkor) İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Kabil'de yakında yapılması planlanan sınavın, Kovid-19 salgınında vakaların artması nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, daha önce en fazla 915'lerde seyreden Kovid-19 vaka sayısı dün 977 ile ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 70 binden fazla vaka ve 2 bin 800'den fazla ölüm kayıtlara geçse de sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat