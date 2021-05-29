Afganistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim kurumları tatil edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim kurumları tatil edildi

Afganistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim kurumları tatil edildi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın 16 vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlete ait ve özel tüm eğitim kurumları 2 haftalığına tatil edildi.

Afganistan'ın 16 vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlete ait ve özel tüm eğitim kurumları 2 haftalığına tatil edildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 3. dalganın son günlerde hızını artırdığı belirtildi.

Bu hastalıkla mücadele kapsamında ülkenin 16 vilayetinde özel ve devlete ait tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirilen açıklamada, halkın salgın önlemlerine uyması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Üniversiteye Giriş Sınavı (Konkor) İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Kabil'de yakında yapılması planlanan sınavın, Kovid-19 salgınında vakaların artması nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, daha önce en fazla 915'lerde seyreden Kovid-19 vaka sayısı dün 977 ile ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 70 binden fazla vaka ve 2 bin 800'den fazla ölüm kayıtlara geçse de sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim kurumları tatil edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 13:21:05. #1.11#

title