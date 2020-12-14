Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü
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Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü

14.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:22
Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesine bağlı Zavi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Hogyani, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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