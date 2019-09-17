Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı

17.09.2019 12:45

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.



Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Cumhurbaşkanı Gani'nin konuşmasına başlayacağı sırada infilak ettirilen bombanın en az 30 kişinin yaralanmasına neden olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle