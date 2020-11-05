Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı

05.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:22
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a ülkesinin yatırım fırsatlarını anlattı.

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a ülkesinin yatırım fırsatlarını anlattı. Online toplantıda, enerji sektörü, madencilik ve yaş meyve sebzede işbirliğinin artırılabileceğini belirten Azadani, bu sektörlerde Mersinli yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceklerini söyledi.

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, düzenlenen online toplantıda MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile bir araya geldi. Afganistan Ticaret Ataşe Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori'nin de katıldığı toplantıda, Mersin ile Afganistan arasındaki ticareti artırmanın yolları arandı.

"Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor"

Ülkesinin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Azadani, iki ülkenin ilişkilerinin çok eskilere dayanmasına rağmen ticaretinin istenilen seviyelerde olmadığına dikkat çekti. Ticareti artırmaktaki kararlılığını vurgulayan Azadani, "Türkiye ile Afganistan arasında bir hava koridoru kuruldu ve düzenli ulaşım sağlanıyor. Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor. Ülkemiz zengin doğal kaynaklara sahip. Ayrıca ciddi anlamda enerji üretimimiz var ama bunu çok da fazla dışarı ihraç edemiyoruz. Bu nedenle gerek enerji alanındaki yatırımlara gerekse uygun maliyetli enerji imkanı dolayısıyla diğer yatırımlar için bölgemiz bakir bir alan olarak nitelenebilir. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Zengin maden yataklarına sahibiz. Özel şirketlerimiz bu anlamda birçok işbirliğine açık. Ayrıca kuru ve taze meyvede iyiyiz. Türkiye'ye ihracatımız da var. Özellikle kuru meyvede çok kaliteli ürünlerimizi oldukça uygun fiyata veriyoruz. Bu alanlar işbirliğine açık olduğumuz alanlar" dedi.

"Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız"

Başkan Kızıltan da iki ülke arasındaki kardeşliğe dikkat çekti. Her türlü işbirliğine, ticareti geliştirmek adına atılacak her türlü adıma sıcak baktıklarını vurgulayan Kızıltan, "Bizler ülkenize almak için gelmeyiz. Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız. Karşılıklı ticaretimizi artırıp her iki tarafın da kazanması bizim önceliğimiz. Bu nedenle özel sektör temsilcilerimizi B2B toplantılarda buluşturup önümüzdeki süreçte işbirliklerini artırmalarına destek olabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin, özellikle Mersin'in yaş meyve sebzede çok iddialı olduğunu, kaliteli ürünleri bulunduğunu belirten Kızıltan, yapılacak güç birlikleriyle daha geniş alanlara ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti. - MERSİN

Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu'
ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu"
BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan 'ortak sanal ticaret platformu' açıklaması Açıklaması
BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan "ortak sanal ticaret platformu" açıklaması Açıklaması
Cizre TSO Başkanı Sevinç, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kök ile görüştü
Cizre TSO Başkanı Sevinç, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kök ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Fatih Terim Mehmet Topal Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:30:36. #1.14#
title