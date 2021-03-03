AFAD, olası afet durumunda "Afet ve Acil Durum Çantası"nın önemine dikkati çekti
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AFAD, olası afet durumunda "Afet ve Acil Durum Çantası"nın önemine dikkati çekti

03.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:34
AFAD, olası afet durumunda

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, olası bir afet öncesinde hazırlanan "Afet ve Acil Durum Çantası"nın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, olası bir afet öncesinde hazırlanan "Afet ve Acil Durum Çantası"nın hayati önem taşıdığını kaydetti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, olası bir afete karşı acil gereksinimlerin ve değerli evrakların saklandığı "Afet ve Acil Durum Çantası"nın kişinin ve sevdiklerinin hayatını kurtarabileceği belirtildi.

Çantanın afet sonrası ilk saatlerde ilk yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçları karşılamak için hazırlandığının ifade edildiği açıklamada, çanta içerisinde olması gerekenler şu şekilde sıralandı:

"Sadece yağmurdan değil afet anında tozdan, çamurdan ve benzeri etkilerden sizi koruyacak bir yağmurluk, sağlığınız için maske, son gelişmelerden haberdar olabilmeniz için pilli radyo, notlarınızı alabileceğiniz not defteri ve kalem, temizlik ihtiyacınız için sabun ve tuvalet kağıdı, çöpleriniz için çöp poşeti ve saklama poşeti, ihtiyaç durumunda kullanabileceğiniz koli bandı, kişisel temizliğiniz için diş fırçası ve macunu, iletişim kurabileceğiniz yerinizin belirlenmesine yardımcı olacak bir düdük, aydınlatma ihtiyacınız için el feneri, radyo ve fener için yedek pil, su ve rüzgar geçirmeyen mevcut ısınızı muhafaza ederek hipotermi ve benzeri durumlarda sizi koruyacak olan acil durum koruma örtüsü, su ve uzun süre bozulmayacak kuru gıdalar, sağlık kayıtları ve ilaçlar, önemli evrakların birer fotokopisi (kimlik, vb), ilk yardım çantası."

Hazırlanan çantanın 6 ayda bir güncellenmesinin gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ailede engelli, küçük çocuk, bebek, yaşlı veya kronik hastalar varsa bu kişilerin özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı, evcil hayvanınız var ise onun malzemelerinin de konulması gerektiği hatırlatıldı.

2021 "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi

Öte yandan toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğinin belirtildiği açıklamada, bu yıl "Afet Bilgisi Hayat Bilgisi" şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasının amaçlandığı kaydedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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