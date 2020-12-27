Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

27.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:10
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ilçede deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir olağandışı durum bildirilmedi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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