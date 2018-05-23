Af Örgütü: Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu 100'e Yakın Hindu Sivili Katletti

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da faaliyet gösteren silahlı örgüt Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun (ARSA) Ağustos 2017'de düzenlediği saldırılarda 100'e yakın Hindu sivili öldürdüğünü bildirdi.

Af Örgütü, Bangladeş'deki mülteciler ve Arakan eyaletinde yaşayanlarla yaptığı mülakatlardan elde ettiği bilgileri bir rapor halinde yayınladı.

Raporda, ARSA'nın Ağustos 2017'de karakollara yönelik saldırılar düzenlediği sırada sivil nüfusu da hedef aldığı öne sürüldü.

Kuruluş amacını "meşru müdafaa ilkesi doğrultusunda Arakanlıları devlet zulmüne karşı savunma, kurtarma ve koruma" olarak tanımlayan silahlı örgüt ARSA ise sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.

Raporda, ARSA üyelerinin 26 Ağustos'ta Hindu köyü Ah Nauk Kha Maung Seik'e düzenlediği saldırının ayrıntılarına da yer verildi.



Af Örgütü: Karakolların yanı sıra siviller de hedef alındı Geçen yıl içerisinde ARSA'nın 20'den fazla karakola düzenlediği saldırılar çatışmaların yeniden başlamasına yol açmıştı.

Bu saldırıların ardından Myanmar ordusunun sert askeri operasyonlarında yüzlerce Arakanlı Müslüman hayatını kaybederken, yaklaşık 700 bin kişi de Bangladeş'e sığındı. Çatışmalar nedeniyle yerinden olan nüfus arasında Hindular ve Budistler de var.

Af Örgütü'nün hazırladığı raporda, "Bu vahşi ve anlamsız eylemde, ARSA üyeleri onlarca Hindu kadın, erkek ve çocuğu yakaladı ve bu kişileri daha sonra köylerinin hemen dışında infaz etti" denildi.

ARSA'nın bu katliamda 20 erkek, 10 kadın ve 14'ü sekiz yaşından küçük 23 çocuğu öldürdüğü öne sürüldü.

Raporda, aynı gün içerisinde yine Hinduların yaşadığı komşu köyde de saldırı düzenlendiğini ve görgü tanıklarının ifadesine göre toplamda 99 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.