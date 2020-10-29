AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!
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AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!

29.10.2020 00:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:27
AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!

EK Athens ile Leicester City arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Atina Olimpiyat Stadı, Atina'da oynanacak. Peki,

AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!

Futbolseverlerin merakla beklediğiAEK Athens - Leicester City karşılaşması bugün yapılacak. Peki,AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!

AEK ATHENS-LEICESTER MAÇI HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?

AEK Athens-Leicester City Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. AEK Athens-Leicester City Maçı 20:55'de başlayacak.

AEK ATHENS-LEICESTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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