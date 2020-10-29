AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!
29.10.2020 00:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:27
EK Athens ile Leicester City arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Atina Olimpiyat Stadı, Atina'da oynanacak. Peki,
AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!
Futbolseverlerin merakla beklediğiAEK Athens - Leicester City karşılaşması bugün yapılacak. Peki,AEK Athens - Leicester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? AEK Athens - Leicester City muhtemel 11'ler!
AEK ATHENS-LEICESTER MAÇI HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
AEK Athens-Leicester City Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. AEK Athens-Leicester City Maçı 20:55'de başlayacak.
AEK ATHENS-LEICESTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.