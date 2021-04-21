ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin editör oldukları kitaplar yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu'nun ortak editör olduğu iki kitap yayınlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu'nun ortak editör olduğu iki kitap yayınlandı.

Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu, Dr. Anıl Kadir Eranıl ile birlikte editörlük yaptığı Türkiye'de Yükseköğretimin Panoraması isimli kitapta, bölüm yazarı olarak katkı sunan akademisyenlerle birlikte ülkemizde yükseköğretimin gelişim süreçlerini birçok farklı boyutta ele aldı. Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları isimli kitapta ise editörlüğü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket Akkoyunlu birlikte gerçekleştirdi. Kitap bağlamında, kitaba bölüm yazarı olarak katkı sunan akademisyenlerle birlikte çeşitli öğretim yaklaşımlarının öğretim süreçlerine yansımalarına atıfta bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı