ADÜ'de 'Mesleki Hedef Planlama Eğitimi' gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ'de 'Mesleki Hedef Planlama Eğitimi' gerçekleşti

ADÜ'de 'Mesleki Hedef Planlama Eğitimi' gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mesleki Hedef Planlama' eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mesleki Hedef Planlama' eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Özel bir şirketin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necdet Yabaş'ın konuk olarak katıldığı ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Meslek hayatında edindiği tecrübeleri ziraat mühendisi adayı öğrenicilerle paylaşan Dr. Necdet Yabaş, mezun olduktan sonra kariyerlerine başlangıçta hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği, deneyim kazanmak için dikkat edilmesi gereken noktalar ve firmalarında ziraat mühendisi alımlarında adaylardan hangi özelliklere sahip olmalarını istedikleri hakkında bilgi verdi.

Başarılı bir ziraat mühendisi olabilmek için anahtar olabilecek bilgiler veren Yabaş, lisans eğitiminden sonra iş hayatına başlayıp ardından yapılacak lisansüstü eğitimin faydalarına değindi. Öğrencilik süresi içerisinde yapılan stajların meslek hayatları için önemini vurgulayan Dr. Necdet Yabaş, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak konuşmasını tamamladı. Söyleşi, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Mesleki Hedef Planlama Eğitimi' gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADÜ'de 'Mesleki Hedef Planlama Eğitimi' gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:09:49. #1.15#

title