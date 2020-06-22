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Adria Tur'da koronavirüs şoku

Diğer spor branşlarında olduğu gibi tenis sezonu da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Adria Tur'da koronavirüs şoku
22.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:49

Diğer spor branşlarında olduğu gibi tenis sezonu da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Wimbledon, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez iptal edilirken Roland Garros, Eylül ayının sonuna ertelenmişti.

Geçtiğimiz hafta sonu ise Novak Djokovic Vakfı önderliğinde Adria Tur ve Patrick Mouratouglu önderliğinde Ultimate Tennis Showdown organizasyonları başladı. Böylece “teniste yeni normal” döneminin tohumları atılıyordu.

Fakat Adria Tur’ın ikinci ayağı olan Zadar’da (Hırvatistan) koronavirüs vakalarına rastlandı. Eurosport ekranlarından yayınlanan turnuvanın finali, Novak Djokovic vs. Andrey Rublev maçı, Grigor Dimitrov’un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.

Turnuva direktörü Goran Ivanisevic, yaptığı açıklamada, Dimitrov'un test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, tenisçilerin ve turnuvayı takip eden herkesin sağlığı için final maçını iptal ettiklerini söyledi. Bugün sabah saatlerinde ise Borna Coric, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Borna Coric, 17 Mayıs’ta Eurosport Türkiye’ye verdiği röportajda, koronavirüs salgını sırasında tenis oynamanın hissettireceklerine dair, “Bu garip olacak. Şu an Zagreb’teki evimdeyim. Biraz dinleniyorum, kafamı toparlıyorum. Tabii fiziksel olarak belirli bir seviyenin altına düşmemek için her gün antrenman yapıyorum. Her şey normale dönüp tenis yeniden başladığında formda olmak istiyorum. Fakat aklımın köşesinde daima, ‘Eğer buradaki bir insan koronavirüse yakalandıysa fakat bilmiyorsa?’ sorusu olacak. Biraz kuşkulanıyorum.” demişti.

12 Haziran’da Eurosport Türkiye’nin sorularını yanıtlayan Maria Sakkari ise, “Yarın korta dönecekmişim gibi çalışıyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Fakat açıkçası bu dönemde oynamayı düşünmem biraz zor. Tenis bireysel bir spor fakat yine de birçok insanla etkileşim hâlindesiniz.” diyordu.

Şimdi, Eurosport Türkiye spikerlerinden Buğra Balaban, Emre Yazıcıol ve Aras Yetiş’in Adria Tur'da yaşananlara dair yorumlarına göz atalım.

Buğra Balaban

“Öncelikle geçen haftaya dönelim. Turnuvanın Belgrad’daki ayağında enteresan görüntüler vardı açıkçası. 4000 küsür seyirci arasında maske takan insan sayısı çok azdı, herkes dip dibe oturuyordu, oyuncular birbirleriyle tokalaşıyorlardı kısacası orada yer alan herkes birbiriyle etkileşim hâlindeydi. Açıkçası biz spikerler olarak yayınlarımızı evden yaparken o kadar insanın bir arada olması ironikti.”

“Balkan kısımlarındaki sınırlamalar; Türkiye’ye ve diğer yerlere göre daha rahat seviyede. Djokovic geçen günlerde Eurosport’a konuk olmuş ve duruma dair, ‘İnsanlar burada yaptığımız şeyleri garipsiyorlar. Fakat salgının Sırbistan’daki gidişatı çok daha farklı.’ demişti. Fakat burada gözden kaçan bir şey var. Evet, belki orada salgının gidişatı daha düşük seviyelerde ve bu çok güzel. Fakat Sırbistan’da oynayan Dominic Thiem, bir hafta sonra Fransa’ya Ultimate Tennis Showdown’a gitti. Yani burada sadece Belgrad, Zadar değil tüm dünya göz önüne alınmalıydı.”

“Coric ve Dimitrov gibi figürlerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması farkındalığı arttırdı. Mesela bir top toplayıcı çocuk koronavirüse yakalansa büyük bir ihtimalle hiçbirimiz bilmeyecektik. Ancak şu anki senaryoda işler farklı. Tabii Djokovic’in tepki toplaması gayet doğal. Zira hatırlayacağınız üzere pandeminin ilk günlerinden itibaren tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Bir ara aşı olmayacağını, teste girmeyeceğini söylüyordu. Şimdi işler biraz daha ciddileşebilir.”

Emre Yazıcıol

“Açıkçası, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani, evet Balkan ülkelerinde vaka sayısı, ölüm sayısı dünyanın geri kalanına göre çok azdı. Yani Sırbistan’da sadece, ‘sadece’, 250 kişi hayatını kaybetmişti belki ama ne olursa olsun böyle bir tur, organizasyon düzenlemek gerçekten ateşle oynamaktı. Tabii bir bildikleri vardır diye düşündük. Sanırım herkes öyle düşündü. Çünkü oradaki fotoğraf, dünyanın geri kalanındaki fotoğrafa göre tezat. Sosyal mesafe yok, tribünler dolu, maske yok. Zaten oyuncuların cephesinden baktığın zaman işte gece kulüplerinde eğlenceler, futbol maçları, basket maçları falan, ‘Allah allah’ diyorduk.”

“Bir bildikleri vardır, sürekli test yapılıyor diye düşünüyorduk. Nitekim Djokovic, ‘Biz bu turnuvaları, biz bu organizasyonu ilgili sağlık kuruluşlarının, bakanlıkların gözetiminde, yönergelerle yapıyoruz.’ demişti. Yani tabii ki kendi planlarına göre organizasyon düzenleyebilecek pozisyonda değiller ama ne olursa olsun biraz daha duyarlı davranmaları gerekiyordu. Bu şekilde dip dibe, temaslı, maskesiz görüntüler vermek kötüydü. Tüm dünya insanların kafasına yeni kuralları sokmaya çalışırken ve bunda zorlanırken, en azından seyirci alınmayarak bir örnek olunabilirdi.”

“Tabii oyuncular sıkıldılar ve maç keskinliğinde kalmak istiyorlar. Bir taraftan da toplanan para hayır kurumlarına verilecekti, bu da güzel bir düşünce olabilir ama yani en azından seyirci olmasaydı. Mesela paralel olarak Patrick Mouratoglou’nun düzenlediği Ultimate Tennis Showdown turnuvası var ama orada seyirci yok. Bu turnuvanın seyircili ve sosyal mesafe kuralına uyulmadan yapılması günün sonunda büyük bir risk yaratıyordu ve bu riski almak için hiç de iyi bir zaman değil.”

“Novak Djokovic’in buradaki sorumluluğu ne kadardır bilinmez fakat maalesef bir şeyler tartılmadan, organizasyon altındaki imza ona ait olduğu için büyük bir yük binecek ona. Zaten bu pandemi süreci boyunca aşı karşıtı yaptığı yorumları, tavırları onu eleştiri tahtasına koymuştu. Şimdi işler biraz daha karmaşık bir hâl aldı.”

“Adria Tur iptal edilebilir. Zaten geriye sadece 5 Temmuz’daki Bosna ayağı kalmıştı. Son yaşanan gelişmelerin ardından oraya gidilip tenis oynanacağını düşünmüyorum. İşin tenise dair ciddi boyutu ise Amerika Açık tarafında olacak gibi. Onlar büyük bir titizlikle adeta rehber olan bir kural dizisi açıklamışlardı. Şimdi belki de her şey sıfırlandı. Başa dönüldü. Keza ATP ve WTA’ni dönüşü de riske girdi. Novak Djokovic maalesef burada bir sıkıntıya soktu kendisini. Bakalım yansımaları nasıl olacak.

Aras Yetiş

“Açıkçası bir uzman değilim ve büyük bir tenis tutkunuyum. Aynı zamanda spikeri. Fakat şu son üç ayda bu konuya dair öğrendiğimiz şeyler bize belli başlı kuralları gösteriyor. Sosyal mesafe, maske gibi şeyler. Belgrad’daki o kalabalığı görünce sanki hiçbir şey yokmuş gibi hissettim. Yani Djokovic taraftarın telefonunu alıp selfie çekiyor, top toplayıcılarla sürekli bir temas hâlindeler, tribünde kaç bin kişi dip dibe oturuyorlar ve maske takılmıyor. Sanki bu turnuva başka bir gezegende oynanıyor. Ultimate Tennis Showdown’da ise bazı şeyler kitabına göre yapıldı. Tokalaşma yok, saat sınırlaması var gibi şeyler. İzole bir ortamda daha sıkı testler yapıldı.”

“Geçtiğimiz gün Borna Coric’in maçını anlatıyordum. Bitkin, modu düşük gibi oynuyordu. Belki sadece geçici bir form kaybı yaşıyordur diye düşünmüştük fakat bugünkü test sonucu malum. Bilemiyorum, zararın neresinden dönülse kârdır. Umarım her şey yoluna girer.”


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