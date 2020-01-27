Adnan Menderes Bulvarında Kaldırım ve Otopark Çalışması Yapıldı

27.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:25

Çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar ile ihtiyaca cevap verebilen bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Cadde üzerinde oldukça geniş haldeki kaldırımlar yapılan çalışmayla daraltılarak 20 araçlık cep otoparkı oluşturuldu.

Bu çalışmayla cadde üzerindeki kaldırımlar da yenilenirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün 15.00'da beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bazı meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Cadde boyunca oluşturulan hatta 20 araçlık otoparkın tamamen dolu olduğu görülürken, çalışmanın önemini de bu durum gözler önüne serdi.

6 METRE KALDIRIM DARALTILARAK 20 ARAÇLIK OTOPARK OLUŞTURULDU

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, yapılaşma ve düzenlemelerin nitelikli bir dönüşümü temsil ettiğini ifade etti. Taban, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade ederek; "Bulunduğumuz alanda kaldırım, 20 araçlık otopark ve engelli vatandaşlarımız için yürüme yolu ve giriş çıkış için rampa çalışması yapıldı. Adnan Menderes Bulvarı Çimen Camii tarafındaki yolda park yeri yoktu. Bundan dolayı yol kenarına yapılan parklanma, yolu daraltarak tek şeride düşmesine neden oluyordu. Bu sebeple 6 m olan kaldırım daraltılarak 3,5 metreye düşürüldü. 2,5 m genişliğinde paralel cep otopark alanı ve otobüs durağı için de güvenli cep alanı oluşturuldu. Bu çalışmayla engelsiz İnegöl için de bir adım atmış olduk. Kaldırımda engelli vatandaşlarımız için de düzenleme yapıldı. Yapılan bu çalışma ile 20 araçlık otopark yeri düzenlenmiştir. Çalışmanın belediyemize maliyeti 25 bin TL'dir. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler