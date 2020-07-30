ADIYAMAN Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtıADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada plakası olamayan motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kontrol noktasından kaçtı ve bir süre sonra motosikletini bırakarak yaya kaçtı. Polis plakasız motosikleti incelemeye alırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA