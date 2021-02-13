Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
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Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

13.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:36
Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İncirli köyü Çolpan Dağı yakınlarında, kayalıklardan düşme sonucunda yaralanan bir dağ keçisini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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