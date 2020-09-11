Adıyaman'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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Adıyaman'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Hasan Köfteci (48), hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
11.09.2020 23:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:50

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan  otomobilin sürücüsü Hasan Köfteci (48), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinde ilerleyen Hasan Köfteci yönetimindeki 27 EY 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Köfteci'nin yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Köfteci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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