Adıyaman'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 61 bin 500 dolarlık sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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