Adıyaman'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, 61 bin 500 dolarlık sahte banknot ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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