Adıyaman'da Polisten "Huzur" Operasyonu

Adıyaman'da 225 polisin katılımıyla "Yaman 4" huzur operasyonu gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 225 polisin il ve ilçe merkezlerinde yaptığı "Yaman 4" huzur operasyonunda, 33 sabit uygulama noktasında bin 637 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 367 araç kontrol edildi, 85 iş yeri denetlendi, 16 araç ve 1 iş yerine para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi.



Operasyonda bir otomobilde ruhsatsız silah ve silaha ait 29 mermi ele geçirildi.