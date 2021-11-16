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Adıyaman'da kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri yaptıkları uygulamada 14 adet gümrük kacağı cep telefonu ele geçirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da polis ekipleri yaptıkları uygulamada 14 adet gümrük kacağı cep telefonu ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Besni uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

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