Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

01.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:18
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeynal A. yönetimindeki 44 KV 360 plakalı otomobil, ikinci çevre yolunda Şükrü A. idaresindeki 02 AR 828 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kenan Ş. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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