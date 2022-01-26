Adıyaman'da güvenlik güçleri mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle otogara gidemeyen bir vatandaşı otogara ulaşmasını sağladı.

İlçe Jandarma ekipleri de devriye gezdiği esnada yolda kara saplanan bir otomobile yardımcı olarak kardan çıkarılmasını sağladı.