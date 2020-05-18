Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine adı öğrenilemeyen bir kişi A.Y'yi bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA