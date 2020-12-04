Adıyaman'da 6 mezar çöktü

Adıyaman'da 6 mezar çöktü Yağışlar mezarların çökmesine neden oldu Adıyaman'da, önceki günlerde etkili olan yağışlar sonrası 6 mezar çökerken bazı mezarlarda ise hasar meydana geldi.

Adıyaman'da 6 mezar çöktü

Yağışlar mezarların çökmesine neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, önceki günlerde etkili olan yağışlar sonrası 6 mezar çökerken bazı mezarlarda ise hasar meydana geldi.

Birkaç gün önce meydana gelen aşırı yağışlar, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık alanında bulunan 6 mezarın çökmesine ve 4 mezarın hasar görmesine neden oldu. Çöken mezarları fark eden vatandaşlar Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı. Kısa sürede harekete geçen Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, çöken mezarlarda çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonrasında mezarlar düzeltilerek sağlamlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı