Adıyaman'da 120 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

ADIYAMAN (Habermetre) - Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Adıyaman'da " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla bugün 120 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Adıyaman merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde eş zamanlı olarak toplam 120 bin adet fidan dikimi yapılarak bereketli topraklara can katıldı.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat vermek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" projesi kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Karadağ Orman mevkiinin kuzey tarafında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK Başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim törenine katılan Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, saatler 11: 11'i gösterdiğinde vatandaşlar, öğrenciler ve Jandarma ve Polis ekipleri ile birlikte "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" projesi kapsamında fidan dikimi yaparak diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Fidan dikimi sonrası basın mensuplarına ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11: 11'de ağaçlandırma çalışmaları başlamış oluyor. Bu proje kapsamında ilimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde de eş zamanlı olarak fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bizlerde Karadağ orman mevkiinde 100 hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Ağaçlandırma projesi kapsamında ilimizde fıstık çamı, servi, kara servi, mavi servi ve badem olmak üzere toplam 120 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gelecek nesillere bırakmamız gereken yeşil bir Türkiye olmalı. Bundan dolayı bugün ağaçlandırma çalışmalarımıza geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızda var. Dikilen fidanların ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ağaçlandırma çalışmalarına yoğun bir katılım gösteren bütün kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, daha sonra gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir ülke bırakmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

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