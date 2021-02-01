Adilcevaz Türşadspor, Hatay ekibini 3-2 mağlup etti
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Adilcevaz Türşadspor, Hatay ekibini 3-2 mağlup etti

01.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:15
Adilcevaz Türşadspor, Hatay ekibini 3-2 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda mücadele eden Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımı, Hatay Büyükşehir Belediye Spor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda mücadele eden Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımı, Hatay Büyükşehir Belediye Spor'u 3-2 mağlup etti.

İlçe Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada Adilcevaz Türşadspor, setlerde rakibine 3-2'lik üstünlük sağladı.

Ev sahibi ekip aldığı galibiyetle puanını 26'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Adilcevaz TÜRŞAD Kulüp Başkanı Av. Kadir Köstekçi, iki takım sporcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Herkese güzel bir mücadele izlettiklerini belirten Köstekçi, "Takımımız adına yakışır bir mücadele sergiliyor. Bize inanan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edersek Play-Off ve sonrasında Efeler Ligi hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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