Adanaspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Gaziantep temsilcisiyle yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği tek antrenmanla devam edecek.