SPOR Adanalılar Türkiye-İtalya maçını dev ekranlarda izledi

Adanalılar Türkiye-İtalya maçını dev ekranlarda izlediGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - Adana'da vatandaşlar, Avrupa Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçı Yüreğir Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ne kurduğu iki dev ekranda izledi.

Adanalılar Türkiye-İtalya maçını dev ekranlarda izledi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - Adana'da vatandaşlar, Avrupa Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçı Yüreğir Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ne kurduğu iki dev ekranda izledi.

Daha önce 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği ile vatandaşların pandemi döneminde bir nebze de olsa psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan Yüreğir Belediyesi, bu kez de Avrupa Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın maçlarını Millet Bahçesi'ne kurduğu iki dev ekranda yayınlamaya başladı. Avrupa Kupası'nda Ay-Yıldızlı ekibin ilk grup maçı İtalya karşılaşmasını izlemek isteyen Adanalılar da Millet Bahçesi'ne akın etti. Vatandaşlarla birlikte maçı izleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, A Milli Futbol Takımı'na güvendiğini söyledi. Şampiyonluk maçında da bu alanda birlikte olacaklarına inandığını dile getiren Kocaispir, "Yüreğir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bir araya geldiği ve ortak sevinç yaşadığımız anları çok önemsiyoruz. Daha önce burada arabada sinema etkinliği yapmıştık. Adana Demirspor'un maçlarını vermiştik. Diğer derbi maçlarını vermiştik. İnanıyorum ki bu manevi atmosferden galibiyetle çıkacağız. Bundan sonra da grup maçlarını vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye-İtalya maçını izlemek için alanı dolduran binlerce vatandaşa Yüreğir Belediyesi tarafından gazoz ve çerez de dağıtıldı. Vatandaşların bir kısmı maçı araçlarından, bir kısmı ise yanında getirdikleri sandalyelere oturarak maçı izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı