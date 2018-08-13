Adana ve Osmaniye'deki Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve şebeke elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan beden eğitimi öğretmeninin, hesabındaki toplam 1 milyon 100 bin lira tutarındaki para transfer hareketinin borç verip aldığı paralar olduğunu söylediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Ağustos'ta yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alına 28 şüphelinin, kazandıkları parayı her hafta salı günü farklı yerlerde topladıkları belirlendi.

Şebeke lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan beden eğitimi öğretmeni M.D'nin, emniyetteki ifadesinde, hesabındaki toplam 1 milyon 100 bin lira tutarındaki para transfer hareketinin borç verip aldığı paralar olduğunu söylediği öğrenildi.

M.D'nin, Mersin'de almak istediği villa için 65 bin lira verdiği kişilerce başkasına ait yazlık ev gösterilerek dolandırıldığını söylediği de kaydedildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hesabından 300 bin liralık para transferinin daha ortaya çıkarılmasıyla şebekenin tespit edilen toplam para transferi 3 milyon liraya yükseldi.

Olay

Polis ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 7 Ağustos'ta yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik Adana ve Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda 28 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliden, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen M.D'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. M.D'nin eşi B.D'nin de yer aldığı 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların çeşitli hesaplara 2 milyon 700 bin lira transfer ettiği, bunun yaklaşık 1 milyon 100 bin lirasının şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.D'ye, 350 bin liranın da eşi B.D'ye ait hesaptan gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.