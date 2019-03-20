Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Soya fasulyesi Kg 2,10 2,10
Mısır Kg 1,02 1,05
Buğday (düşük vasıflı)

 Kg 1,22 1,22
Mandarin (paketlenmiş) Kg 1,60 1,82
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,10

Kaynak: AA
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