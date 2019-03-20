Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,10
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,05
| Buğday (düşük vasıflı)
|Kg
|1,22
|1,22
|Mandarin (paketlenmiş)
|Kg
|1,60
|1,82
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,00
|9,10
Kaynak: AA