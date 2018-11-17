Adana Senegal'den Adana'ya Uzanan Eğitim Projesi

Senegal'den Adana'ya uzanan eğitim projesi

ADANA'nın Çukurova Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi Senegalli Hamidou Camara kendisi gibi öğrenci olan yüzlerce gence geliştirdiği pratik dil eğitimi ile kısa sürede İngilizce öğretiyor.

Senegal'den Adana'ya 2012 yılında üniversite eğitimi için gelen Hamidou Camara'nın dil pratiği için geliştirdiği ve 2017 yılında hayata geçirdiği proje sınırları aştı. Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay ve Cezayir' de de yürütülen English Night projesiyle katılımcılar sosyalleşerek hem dillerini geliştiriyor hem de yeni dostluklar ediniyor. İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Adana Engilish Nights eğitim takımında Ukrayna, Polonya, Amerika ve Türk kökenli öğrenciler bulunuyor. Proje başlangıcında olumlu tepkiler aldıklarını belirten Hamidou Camara, insanların kendisine Adana'da böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu söylediklerini belirterek, İnsanlar İngilizce açısından 'Böyle güzel bir şeyi hiç görmemiştik' şeklinde tepki verdiler. Hem insanların sosyalleşmesi ve takım çalışmalarını geliştirirken dil becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Oturup sadece İngilizce konuşmuyoruz, insanlara başka değerler de katmaya çalışıyoruzdedi.

ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM

Türkiye'ye geldikten 4 ay sonra Türkçe'yi konuşabilmeye başladığını belirten Hamidou Camara, ilk etapta çok zorlandığını ancak güzel dostluklar edindiklerine değinerek şunları söyledi

İngilizce hep sorun oldu. Hatta televizyon izlerken Türkiye'deki büyük sanatçıların yaptığı esprilerde sürekli insanların İngilizce sorunu olduğundan bahsettiklerini ve insanların İngilizceyi çok az konuştuklarını fark ettim. Sonra dedim ki, bir İngilizce öğretmenliği öğrencisi olarak bunun bir çözümü olması gerekiyor ve çözüm pratikti. İnsanların az pratik yaptıklarını fark ettim, zaten 'Anlıyorum ama konuşamıyorum' cümlesi her şeyin cevabı ve onun için bu projeyi geliştirdik.

Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay ve Cezayir'de yürüttükleri projeyi daha çok geliştireceklerini belirten Hamidou Camara ücretsiz eğitim verdikleri takımlarında Ukraynalı, Polonyalı, Amerikalı ve Türk arkadaşlarının olduğuna değinerek, Bir araya gelmemiz çok güzel oldu ve çok güzel işler başardık. En önemlisi kardeşlik, barış ve sevgi çerçevesinde olmamız. Bu şekilde insanlara gerçekten faydalı olduk ve güzel işler yapıyoruz diye konuşarak eğitim verdikleri kafelerin duyurularını sosyal medya adresleri üzerinden yaptıklarını belirtti. Engilish Nights etkinlikleri ve eğitimleri yakın zamanda Mardin, Denizli ve Ukrayna'da başlayacak.