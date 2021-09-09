POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
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POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI

POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polis ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı okul çevrelerinde narkotik ve trafik denetimi yaptı.

ADANA'da polis ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı okul çevrelerinde narkotik ve trafik denetimi yaptı. Narkotik dedektör köpek 'Şans' ile parklarda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, okul çevrelerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama yaptığı bölgelerde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar ile park ve bahçeler, tütün mamulü satışı yapan yerler, kıraathane ve internet kafe gibi yerlerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yaptı. Uygulamada narkotik dedektör köpek 'Şans' ile parklarda arama yapıldı. Polis öğrencilere, sürücülere ve esnafa koronavirüs tedbirlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıttı.

POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI
POLİS, OKUL ÇEVRESİNDEKİ PARKLARI NARKOTİK KÖPEKLE ARADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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