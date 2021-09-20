Adana Demirspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Akdeniz ekibi ile Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak.

Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.