Adana Demirspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor, TFF 1.Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Adana Demirspor, TFF 1.Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, idman öncesi, "İnancımızı hiç kaybetmedik. Bu takım öyle veya böyle Süper Lig'e çıkacak" dedi.

Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, İstanbulspor maçını taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maç yapıldıktan sonra son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar, "Pazar günü oynadığımız Ümraniye maçından sonra hep beraber zaten başkanımızın tuttuğu özel uçakla Adana'ya geri döndük. Bir gün izinin ardından bugün antrenmanımıza başlıyoruz. Ümraniye maçını kazandık tabi ki mutluyuz ama İzmir'den Altay Erzurum maçından beklediğimiz sonuç gelmedi maalesef" diye konuştu.

"İnancımızı hiç kaybetmedik"

Cumartesi günü İstanbulspor ile son maçlarını oynayacaklarını aktaran Cüneyt Dumlıpınar, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yine sahada onu yapacağız ve Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Ama bu takım öyle veya böyle süper lige çıkacak. Biz Erzurum maçından sonra fırsat yakalamıştık ama Altay maçından sonra bu fırsatı ve avantajı kaybettik. Ama inancımızı hiç kaybetmedik. Öyle veya böyle bu yıl süper lige çıkacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA