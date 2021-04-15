Adana'da Yüreğir ilçesinin çehresi kentsel dönüşümle değişecek

Adana'ın Yüreğir ilçesinde yer alan Sinanpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak.

Adana'ın Yüreğir ilçesinde yer alan Sinanpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Sinanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapılacak çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Kocaispir, buranın güzel, modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Kocaispir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinanpaşa Mahallesi'nin Yüreğir ilçesinin en önemli mahallelerinden biri olduğun kaydetti.

Seyhan Nehri kıyısında yer alan metruk mahalledeki kötü tablonun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kocaispir, buranın kentsel dönüşümüyle ilgili uzun yıllardan bu yana devam eden bir sürecin olduğunu belirtti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Adana Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokole Yüreğir Belediyesi'nin de dahil olduğunu aktaran Kocaipsir, bu kapsamda gerek kamulaştırma süreçleri gerekse imar planlarının hazırlanması noktasında artık son aşamaya gelindiğini söyledi.

Sinanpaşa Mahallesi'nin, Yüreğir'in dışarıya yansıyan yüzü olduğunu dile getiren Kocaispir, şöyle devam etti:

"Şehrin bu kadar içinde olup da bu kadar metruk kalmış bina kabul edilebilir değil. Göreve geldiğimiz andan itibaren TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde sürecin hızlandırılması ve neticelendirilmesi noktasında ciddi girişimlerimiz oldu. İnşallah gerek kamulaştırma süreçleri gerek imar planlarının hazırlanması süreçleri artık son aşamaya geldi. En yakın zamanda hep beraber Sinanpaşa'da yıkımın ve kentsel dönüşümün başladığına birlikte şahit olacağız. Bu yıl içerisinde yıkımlar gerçekleştirildikten sonra TOKİ'nin hazırladığı modern konutların burada yavaş yavaş temellerinin atılıp yükselmeye başladığına şahitlik edeceğiz. Umarım yakın zamanda Yüreğir'de Sinanpaşa'dan başlamak üzere bir başarı, kentsel dönüşüm hikayesini yazmış oluruz."

TOKİ'nin bölgede 450 konutluk bir proje yapacağını belirten Kocaipsir, buradaki projenin yatay mimariye uygun, prestij bir proje olacağını ve bunun Yüreğir'e değer katacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven