Adana'da Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi'nin imza töreni yapıldı

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi'nin devamı niteliğinde olan proje, Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer katılımıyla imza töreni düzenlendi.

İl Müdürü Özer, yaptığı konuşmada, projeyle doğal afet, terör, şiddet, trafik kazası ve ölümcül hastalık gibi travmatik olaylar yaşayanlara ve yakınlarına rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesinin hedeflendiğini söyledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt