Adana'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Ç.T ve E.A yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ç.T Yüreğir Devlet, E.T ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri pompalı tüfeği kullandığı ileri sürülen M.A'yı gözaltına aldı.