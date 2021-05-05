Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldı
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Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldı

Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Ekonomi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarında denetim yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarında denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adanalıların fahiş sebze ve meyve fiyatlarıyla karşılaşmaması için denetimler yoğunlaştırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü'ne bağlı zabıtalar ve sivil memurlar, market zincirleri ve diğer esnafı sebze meyvede olası fahiş fiyat artışlarını engellemeye yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, marketlerde, manavlarda ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihleri ve önceki fatura fiyatlarını denetledi, işletmelere fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşı mağdur edecek durumlarla karşılaşıldığında İl Ticaret Müdürlüğü'ne belge ve tutanakların teslim edildiği belirtildi.

Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldı
Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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