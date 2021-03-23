Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
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Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı

23.03.2021 07:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 07:13

Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halinde bulunan 2 otomobil yanıcı madde dökülerek kundakladı.

Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halinde bulunan 2 otomobil yanıcı madde dökülerek kundakladı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler park halinde bulunan 2 otomobile yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçlardan birisi tamamen kullanılamaz hale gelirken diğer araçta kısmi yanık oluştu.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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