Adana'da park halindeki 2 otomobil kundaklandı

Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halinde bulunan 2 otomobil yanıcı madde dökülerek kundakladı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler park halinde bulunan 2 otomobile yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçlardan birisi tamamen kullanılamaz hale gelirken diğer araçta kısmi yanık oluştu.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE