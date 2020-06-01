Adana'da orakla hasat Adana'da orakla hasat Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı Karanebili Mahallesinde çiftçiler, buğday hasadını atadan geleneksel yöntemlerle sürdürüyor Çiftçiler teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini hasat ediyor Adana'nın Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı...

Adana'da orakla hasat

Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı Karanebili Mahallesinde çiftçiler, buğday hasadını atadan geleneksel yöntemlerle sürdürüyor

Çiftçiler teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini hasat ediyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı Karanebili Mahallesinde çiftçiler, buğday hasadını orakla sürdürüyor. Çiftçiler teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini hasat ediyor.

Anadolu'da ilk uygarlıklardan beri kullanılan ilk tarım aletlerinden olan orak ve ellik ile günün ilk ışıklarında tarlalarına gelen köyün sakinleri akşam gün batımına kadar tarlada mesai yapıyor.

Karanebili Mahallesinde Toros dağları eklerinde bulunan sarp arazide ekmek mücadelesi veren çiftçiler ilk tarım aletleri olan orak ve ellikleri ile teknolojiye meydan okurken köyden kentlere göçün engellenmesi için çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

21. Yüzyılda hala köylerinde imece usulü buğday hasadını köy sakinleri ile bir araya gelerek yaptıklarını söyleyen Mustafa Karanfiloğlu, yüzyıllık geleneği köylerinde sürdürdüklerini belirtti. Arazinin sarp ve yamaç yolların bozuk olduğunu söyleyen Karanfiloğlu, "El emeği olduğu için çok zor. Teknoloji buraya uyum sağlamıyor. İmece usulü kışlık yiyeceğimiz karşılamak için çalışıyoruz. Sabah gün doğunca geliyoruz ve gün batımına kadar çalışıyoruz" dedi.

Genç çiftçilerden Faruk Yiğenoğlu, "Köyümüzün buğday ve narı meşhurdur. Yaklaşık 750 rakım. Bu gelenek 500 yıla dayandığı söyleniyor. Atalarımızdan kalan ve bizde bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Ellik ve orak kullanıyoruz. Deste yığın haline getiriyoruz. Bayanlarımız desteleri yığın haline getiriyor sonra sap ve samandan buğdayı ayırıyoruz. Şuan 50 hane var köyümüzde. Köyümüzde imece usulü hasat yapılıyor ve komşu komşunun külüne muhtaçtır anlayışı ile bir aradayız. Fazlasını Kozan'da hububatçılara veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA